Найдите k и b, если известно, что прямая y=kx+b параллельна прямой y=2x и проходит через точку: 2) С(-8;4)

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если прямые паралельные, то их угловые коэффициенты равны, поэтому k=2 пряммая y=kx+b перепишется в виде y=2x+b, она проходит через точку С(-8;4), поэтому 4=2*(-8)+b 4=-16+b b=4+16 b=20 значит k=2, b=20