В классе Дениса 19 человек занимаются бегом. Прыжками в воду занимаются на 5 девочек меньше, а мальчиков на 5 человек больше, чем бегом. Сколько человек занимаются прыжками в воду?
Математика
В классе Дениса 19 человек занимаются бегом. Прыжками в воду занимаются на 5 девочек меньше, а мальчиков на 5 человек больше, чем бегом. Сколько человек занимаются прыжками в воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(19-5)+(19+5)=14+24=38 (чел) -занимаются прыжками в воду
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