В классе Дениса 19 человек занимаются бегом. Прыжками в воду занимаются на 5 девочек меньше, а мальчиков на 5 человек больше, чем бегом. Сколько человек занимаются прыжками в воду?

Математика

В классе Дениса 19 человек занимаются бегом. Прыжками в воду занимаются на 5 девочек меньше, а мальчиков на 5 человек больше, чем бегом. Сколько человек занимаются прыжками в воду?

Автор: Гость