каковы типы экономических систем?
География
каковы типы экономических систем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Традиционная,административно-командная(централизованная),рыночная.
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