в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции
Геометрия
в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - исходная трапеция. Проведем высоту СЕ. Треугольник СDE - равнобедренный прямоугольный, поэтому DE = CE = AB = BC = 10 см. Тогда AD = AE + ED = BC + DE = 10 + 10 = 20 см. Согласно теореме Пифагора CD = CE * √ 2 = 10 * √ 2 см. Тогда пероиметр трапеции Р = 10 + 10 + 10 * √ 2 + 20 = 40 + 10 * √ 2 см.
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