в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции

Геометрия

в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции

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