в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции

Геометрия
в прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне один из углов 45 градусов а средняя линия 10 см. найти периметр трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - исходная трапеция. Проведем высоту СЕ. Треугольник СDE - равнобедренный прямоугольный, поэтому DE = CE = AB = BC = 10 см.  Тогда  AD = AE + ED = BC + DE = 10 + 10 = 20 см. Согласно теореме Пифагора  CD = CE * √ 2 = 10 * √ 2 см. Тогда пероиметр трапеции  Р =  10 + 10 + 10 * √ 2 + 20 = 40 + 10 * √ 2 см.    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 сравни суммы.В чем их особенности? 82+5;83+5;84+5;85+5;86+5;87+5;88+5;89+5 2 Найди значение первой суммы.Подумай,как с помощью этого результата н...
Ответить
Математика
В классе Дениса 19 человек занимаются бегом. Прыжками в воду занимаются на 5 девочек меньше, а мальчиков на 5 человек больше, чем бегом. Сколько че...
Ответить
География
каковы типы экономических систем?
Ответить
Физика
ему равна сила трения,если после толчка вагон массой 20 т остановиться через 50 секунд, пройдя расстояние 125м?
Ответить
Алгебра
Найдите k и b, если известно, что прямая y=kx+b параллельна прямой y=2x и проходит через точку: 2) С(-8;4)
Ответить