Сколько потребуется времени для остановки тела массой 50кг,движущегося со скоростью 2 м/с силой в 100Н
Физика
Сколько потребуется времени для остановки тела массой 50кг,движущегося со скоростью 2 м/с силой в 100Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия тела Е = (mV^2)/2 = (500 Н * 2^2 м/с)/2 = 1000 Дж. Для остановки потребуется 1000Дж/100 Н = 10 секунд. Ответ: 10 секунд.
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