Сколько потребуется времени для остановки тела массой 50кг,движущегося со скоростью 2 м/с силой в 100Н

Физика

Сколько потребуется времени для остановки тела массой 50кг,движущегося со скоростью 2 м/с силой в 100Н

Автор: Гость