упрастить выражение Sinf*seca

Алгебра
упрастить выражение Sinf*seca
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если имелось в виду sin a*seca, то sin a*sec a=sin a* 1/cos a=sin a/cos a=tg a (по основным тригонометрическим соотношениям) иначе(если очепятки в услови нет) упростить данное условие невозможно
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