Частное двух чисел в 12 раз меньше первого и в 2 раза меньше второго числа. Найдите эти числа и частное.

Математика

Частное двух чисел в 12 раз меньше первого и в 2 раза меньше второго числа. Найдите эти числа и частное.

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