Частное двух чисел в 12 раз меньше первого и в 2 раза меньше второго числа. Найдите эти числа и частное.
Математика
Частное двух чисел в 12 раз меньше первого и в 2 раза меньше второго числа. Найдите эти числа и частное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a:b=c a:c=12, то а=12с b:с=2, то b=2с 12с:2с=с с=6 а=72 b=12
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