В 2-х бригадах было одинаковое количество рабочих.После того, как из 1 бригады перевели во 2 бригаду 8 человек в ней стало в 3 раза меньше, чем во 2 бригаде.Сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально?
Алгебра
В 2-х бригадах было одинаковое количество рабочих.После того, как из 1 бригады перевели во 2 бригаду 8 человек в ней стало в 3 раза меньше, чем во 2 бригаде.Сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть по х человек было в бригадах. По условию известно, что после того, как из 1 бригады перевели во 2 бригаду 8 человек в ней стало в 3 раза меньше, чем во 2 бригаде. Составим уравнение: 3(х - 8) = х + 8 3х - 24 = х + 8 2х = 32 х = 16 Ответ. 16 человек было в бригадах первоначально.
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