в классе 12 девочек и 8 мальчиков.Трое детей отсутствует по болезни. Сколько учеников присутствует в классе?
Математика
в классе 12 девочек и 8 мальчиков.Трое детей отсутствует по болезни. Сколько учеников присутствует в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочек-12 Мальчиков-8 Отсутствует-3 Присутствует-? 12+8=20(д.)-всего в классе 20-3=17(д.) Ответ:17детей присутствует в классе
Гость:
12 + 8 = 20 детей в классе 20 - 3 = 17 детей присутствует в классе
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