в классе 12 девочек и 8 мальчиков.Трое детей отсутствует по болезни. Сколько учеников присутствует в классе?

Математика

в классе 12 девочек и 8 мальчиков.Трое детей отсутствует по болезни. Сколько учеников присутствует в классе?

Автор: Гость