Сколько и каких углеводородов получится при взаимодействии спиртового раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 40% объемом 500 мл (пл. 0,7 г/мл) на галогенопроизводные: а) 1-хлорпропан; б) 2-хлорбутан?
Химия
Сколько и каких углеводородов получится при взаимодействии спиртового раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 40% объемом 500 мл (пл. 0,7 г/мл) на галогенопроизводные: а) 1-хлорпропан; б) 2-хлорбутан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m раствора = 500*0,7=350 m (NaOH) = 350 * 0,4 = 140г n(NaOH)=140/39=3.6 моль 1) 1-хлорпропан + NaOH = пропанол + NaCl образуется спирт n(пропанол) = 3.6 моль 2)CH3-CHCl-CH2-CH3 + NaOH = CH3-CH(OH)-CH2-CH3 + NaCl образуется спирт n(бутанол-2) = 3.6 моль
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