В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в корзине первоначально?
Математика
В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в корзине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим грибов х, тогда х-10+14=85 х=85-4 х=81 гриб был в корзине первоначально
Гость:
x-10+14=85 x=85-14+10 x=81 Ответ: изначально был 81 гриб Проверяем: 81-10+14=85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо
Математика
длинная сторона египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узлами.Определи длины других сторон,Треугольник разделили на два треу...
Математика
Отрезок, площадь, единица, теорема, квадрат, миллион, периметр, масштаб, биллион.Какой слово лишнее?
Химия
Сколько и каких углеводородов получится при взаимодействии спиртового раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 40% объемом 500 мл (пл. 0,7...