В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в корзине первоначально?

Математика

В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в корзине первоначально?

Автор: Гость