на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо

Математика

на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо

Автор: Гость