на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо
Математика
на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 двигатель расходует в час 8/15 = 56/105 л топлива; 2 двигатель расходует в час 4/7 = 60/105 л топлива; Значит, более экономичный 1 двигатель.
Гость:
8/15л первый двигатель 4/7л второй двигатель приведем к общему знаменателю 56/105 < 60/105 ⇒ первый более экономичный
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