длинная сторона египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узлами.Определи длины других сторон,Треугольник разделили на два треугольника,которые тоже являются египетскими.Найди стороны этих треугольников.
Математика
длинная сторона египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узлами.Определи длины других сторон,Треугольник разделили на два треугольника,которые тоже являются египетскими.Найди стороны этих треугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
египетский треугольник: a=3,b=4,c=5 значит соотношения должны остаться теми же: 25\5=5 наш треугольник: a=3*5,b=4*5,c=5*5. из тупого угла проведем высоту. Таким образом разделим на два треугольника с такими сторонами: 20\5=4 3*4=12,4*4=16,4*5=20 15\5=3 3*3=9,4*3=12,5*3=15
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