длинная сторона египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узлами.Определи длины других сторон,Треугольник разделили на два треугольника,которые тоже являются египетскими.Найди стороны этих треугольников.

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египетский треугольник: a=3,b=4,c=5 значит соотношения должны остаться теми же: 25\5=5 наш треугольник: a=3*5,b=4*5,c=5*5. из тупого угла проведем высоту. Таким образом разделим на два треугольника с такими сторонами: 20\5=4 3*4=12,4*4=16,4*5=20 15\5=3 3*3=9,4*3=12,5*3=15