Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от времени для движения автобуса и на...

Физика
Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от времени для движения автобуса и найдите среднюю скорость движения на всем пути.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус проехал 15 + (60 * 0,25) = 30 км. Автобус был в пути 10 + 5 + 15 = 30 мин. Ср. ск 30/30 = 1 км/мин = 60 км/ч. Ответ: 60 км/ч.
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