Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от времени для движения автобуса и на...

Физика

Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от времени для движения автобуса и найдите среднюю скорость движения на всем пути.

Автор: Гость