Помогите решить уровнением Из денег выделенных родителями, Костя потратил 2/3 на покупки для дома, 1/5 на проезд, а на остальные деньги купил мороженное. Какую часть выделенных денег Костя потратил на мороженное?
Математика
Помогите решить уровнением Из денег выделенных родителями, Костя потратил 2/3 на покупки для дома, 1/5 на проезд, а на остальные деньги купил мороженное. Какую часть выделенных денег Костя потратил на мороженное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - (2/3 + 1/5) = 15/15 - (10/15 + 3/15) = 15/15 - 13/15 = 2/15 всех денег потратил Костя на мороженое. Ответ: 2/15.
Гость:
допустим деньги, потраченные на мороженное равны х, а все деньги выданные родителями примем за единицу, тогда получим уравнение 2/3+1/5+х=1 10/15+3/15+х=1 х=1-13/15 х=2/15 потратил на мороженное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г....
Физика
Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 к...