Помогите решить уровнением Из денег выделенных родителями, Костя потратил 2/3 на покупки для дома, 1/5 на проезд, а на остальные деньги купил мороженное. Какую часть выделенных денег Костя потратил на мороженное?

Математика

Помогите решить уровнением Из денег выделенных родителями, Костя потратил 2/3 на покупки для дома, 1/5 на проезд, а на остальные деньги купил мороженное. Какую часть выделенных денег Костя потратил на мороженное?

Автор: Гость