7x-4=x-16 решение уравнений
Алгебра
7x-4=x-16 решение уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-х=-16+4 6х=-12 х=-12:6 х=-2
Гость:
7x-4=x-16 6x=-12 x=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г....
Физика
Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 к...
Математика
В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в ...