ABCD-ПРЯМОУГОЛЬНИК УГОЛ ABO=36 ГРАДУСОВ НАЙТИ УГОЛ AOD
Геометрия
ABCD-ПРЯМОУГОЛЬНИК УГОЛ ABO=36 ГРАДУСОВ НАЙТИ УГОЛ AOD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+36=72 ABO = BAO=36 ΔABO: BOA=180-72=108 Із суміжності кутів AOD=180-108=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уровнением Из денег выделенных родителями, Костя потратил 2/3 на покупки для дома, 1/5 на проезд, а на остальные деньги купил морож...
Алгебра
Математика
на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г....