  ABCD-ПРЯМОУГОЛЬНИК      УГОЛ ABO=36 ГРАДУСОВ   НАЙТИ УГОЛ AOD    

Геометрия
  ABCD-ПРЯМОУГОЛЬНИК      УГОЛ ABO=36 ГРАДУСОВ   НАЙТИ УГОЛ AOD    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+36=72 ABO = BAO=36 ΔABO: BOA=180-72=108 Із суміжності кутів AOD=180-108=72  
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