первый кусок првода в 6 раз короче второго, а второй кусок провода на 125 м длиннее второго. найдите длину каждого куска провода
Математика
первый кусок првода в 6 раз короче второго, а второй кусок провода на 125 м длиннее второго. найдите длину каждого куска провода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, первый кусок х, тогда 6х=х+125 5х=125 х=125/5 х=25м первый кусок 25*6=150м второй или 25+125=150м
Гость:
Первый кусок провода в 6 раз короче второго, а второй кусок провода на 125 м длиннее первого. Найдите длину каждого куска провода х·6=х+125 6х=х+125 6х-х=125 5х=125 х=125:5 х=25 (м.) - длина первого куска провода. 25+125=150 (м.) или 25·6=150 (м.) - длина второго куска провода. Ответ: 25 метров длина первого куска провода и 150 метров длина второго куска провода.
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