(5-0.2) во 2 степени помогите плиззз
Алгебра
(5-0.2) во 2 степени помогите плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4, 8 во 2 ответ 23,04
Гость:
(5-0.2)² = 5² - 2 * 5 * 0,2 + 0,2² = 25 - 2 + 0,04 = 23,04
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