корни квадратного трехчлена y=ax²-3x+5-a положительны,если значение параметра а принадлежат множеству ..

Гость: Гость:

пусть b и с - положительные корни квадратного данного квадратного трехчлена, тогда по теореме Виета b+c=-(-3/a)=3/a>0 bc=(5-a)/a>0 из первого неравенства имеем a>0 тогда из второго 5-a>0, 5>a, a<5 обьединяя 0 0 для любого а)