корни квадратного трехчлена y=ax²-3x+5-a положительны,если значение параметра а принадлежат множеству ..

Алгебра
корни квадратного трехчлена y=ax²-3x+5-a положительны,если значение параметра а принадлежат множеству ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть b и с - положительные корни квадратного данного квадратного трехчлена, тогда по теореме Виета b+c=-(-3/a)=3/a>0 bc=(5-a)/a>0   из первого неравенства имеем a>0 тогда из второго 5-a>0, 5>a, a<5   обьединяя 00 для любого а)
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