ходьба,полёт,вид,мороз. подобрать родственное слово

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ходьба,полёт,вид,мороз. подобрать родственное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ходьба-поход полёт-взлёт вид-невидно мороз-замороженный 
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