арбуз на четверть больше второго ,но в полтора раза дороже второго . какой выгодней купить?
Математика
арбуз на четверть больше второго ,но в полтора раза дороже второго . какой выгодней купить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1250 гр 1 арбуз= 150 руб 2) 1000 гр 2 арбуз 100 руб 1)1250 гр = 150 руб 2) 1500 гр 150 руб второй выгодней так как за те же деньги можно купить больше на 250 гр
Гость:
Значит, выгоднее купить крупный арбуз; он дороже только в полтора раза, а съедобного вещества в нём почти в два раза больше.(Дело даже не в том, что второй арбуз почти вдвое больше, и всего в полтора раза дороже. Дело еще в том, что меньший арбуз - неспелый. Стоимость арбуза зависит от его веса. Если меньший арбуз стоит всего в 1,5 раза дешевле - значит, внутри он черезчур плотный - т.е. еще зеленый.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
расстояние между городами А и В равно 400 км.из А в В выехалагрузовая машина,а через 2 ч вслед за ней выехала легковая машина скорость которой в 1....
Математика
первый кусок првода в 6 раз короче второго, а второй кусок провода на 125 м длиннее второго. найдите длину каждого куска провода
Математика
длина ломанной klmnp равна 198 см . заено mn равна 39 см что на 12 см длинней kl. заено np на c см длиннее kl. найдите длину заена lm .упростите вы...