арбуз на четверть больше второго ,но в полтора раза дороже второго . какой выгодней купить?

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Значит, выгоднее купить крупный арбуз; он дороже только в полтора раза, а съедобного вещества в нём почти в два раза больше.(Дело даже не в том, что второй арбуз почти вдвое больше, и всего в полтора раза дороже. Дело еще в том, что меньший арбуз - неспелый. Стоимость арбуза зависит от его веса. Если меньший арбуз стоит всего в 1,5 раза дешевле - значит, внутри он черезчур плотный - т.е. еще зеленый.)