решите задачу плиз ,молока разлили в три бидона.в первой 4 целых 11 числитель 20 знаменатель,что на 1 целая 3 числитель 5 знаменатель меняше,чем во второй бидон,и на 17 числитель 20 знаменатель л больще,чем в третий бидон.Скол...

Математика

решите задачу плиз ,молока разлили в три бидона.в первой 4 целых 11 числитель 20 знаменатель,что на 1 целая 3 числитель 5 знаменатель меняше,чем во второй бидон,и на 17 числитель 20 знаменатель л больще,чем в третий бидон.Сколько л в 3 бидона?

Автор: Гость