решите задачу плиз ,молока разлили в три бидона.в первой 4 целых 11 числитель 20 знаменатель,что на 1 целая 3 числитель 5 знаменатель меняше,чем во второй бидон,и на 17 числитель 20 знаменатель л больще,чем в третий бидон.Скол...
Математика
решите задачу плиз ,молока разлили в три бидона.в первой 4 целых 11 числитель 20 знаменатель,что на 1 целая 3 числитель 5 знаменатель меняше,чем во второй бидон,и на 17 числитель 20 знаменатель л больще,чем в третий бидон.Сколько л в 3 бидона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
91/20 - I 91/20+8/5 - II 91/20-17/20 - III B 3 = 91/20+91/20+32/20+91/20-17/20=14,4
Гость:
1бидон 4 11/20 2бидон 4 11/20+1 3/5 3бидон 4 11/20-(4 11/20+1 3/5) 2бид=5 14/25 3бид=3 14/20 Ответ: 3 14/20
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