Найдите все натуральные числа в виде: __ __ ___ ___ a) x2 b) 2y c) 1x9 d) y19
Математика
Найдите все натуральные числа в виде: __ __ ___ ___ a) x2 b) 2y c) 1x9 d) y19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 12,22,32,42,52,62,72,82,92 b) 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 c) 109,129,129,139,149,159,169,179,189,199 d) 119,219,319,419,519,619,719,819,919
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