ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА Н3РО3 ОТНОСИТСЯ К ДВУХОСНОВНЫМ КИСЛОТОМ . ПРЕДЛОЖИТЕ ЕЕ СТРУКТУРНУЮ ФОРМУЛУ И РАССМОТРИТЕ ВЗАИМНОЕ АТОМОВ В МОЛЕКУЛЕ ЭТОЙ КИСЛОТЫ
Химия
ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА Н3РО3 ОТНОСИТСЯ К ДВУХОСНОВНЫМ КИСЛОТОМ . ПРЕДЛОЖИТЕ ЕЕ СТРУКТУРНУЮ ФОРМУЛУ И РАССМОТРИТЕ ВЗАИМНОЕ АТОМОВ В МОЛЕКУЛЕ ЭТОЙ КИСЛОТЫ
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