На берёзе было 6 листьев,а на осине8. Когда ветер сорвал несколько листьев с берёзы,на ней осталось 4 листа.Сколько листьев осталось на берёзе и осине вместе?..
Математика
На берёзе было 6 листьев,а на осине8. Когда ветер сорвал несколько листьев с берёзы,на ней осталось 4 листа.Сколько листьев осталось на берёзе и осине вместе?..
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Гость:
4+8=12листьев осталось на берёзе и осине вместе
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