На берёзе было 6 листьев,а на осине8. Когда ветер сорвал несколько листьев с берёзы,на ней осталось 4 листа.Сколько листьев осталось на берёзе и осине вместе?..

Математика

На берёзе было 6 листьев,а на осине8. Когда ветер сорвал несколько листьев с берёзы,на ней осталось 4 листа.Сколько листьев осталось на берёзе и осине вместе?..

Автор: Гость