В первый день продали 64 кг конфет,что на 27 кг больше проданного во второй день .сколько кг конфет продали за 2 дня?

Математика

В первый день продали 64 кг конфет,что на 27 кг больше проданного во второй день .сколько кг конфет продали за 2 дня?

Автор: Гость