В первый день продали 64 кг конфет,что на 27 кг больше проданного во второй день .сколько кг конфет продали за 2 дня?
Математика
В первый день продали 64 кг конфет,что на 27 кг больше проданного во второй день .сколько кг конфет продали за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-27=37кг во второй день 64+37=101кг за два дня
Гость:
1)сколько продали во второй день? 64-27=37 кг 2)сколько продали за два дня? 64+37=101 кг
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