Решить уравнение: 9x x-9x=5
Математика
Решить уравнение: 9x x-9x=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x+x-9x=5 х=5
Гость:
9x+x-9x=5 1x=5 x=5:1 x=5
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