Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?
Математика
Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=10000м² 400*200=80000м² все поле 80000/2=40000м²=4га половина поля засеянная пшеницей
Гость:
400*200=80000м2=8га (общая площадь поля) 8:2=4га (гектаров єтого поля заняла пшеница)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В двух классах 60 человек.Сколько среди них мальчиков и сколько девочек,если девочек на 6 больше ,чем мальчиков!
Математика
В первый день продали 64 кг конфет,что на 27 кг больше проданного во второй день .сколько кг конфет продали за 2 дня?
Математика
На берёзе было 6 листьев,а на осине8. Когда ветер сорвал несколько листьев с берёзы,на ней осталось 4 листа.Сколько листьев осталось на берёзе и ос...
Химия
ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА Н3РО3 ОТНОСИТСЯ К ДВУХОСНОВНЫМ КИСЛОТОМ . ПРЕДЛОЖИТЕ ЕЕ СТРУКТУРНУЮ ФОРМУЛУ И РАССМОТРИТЕ ВЗАИМНОЕ АТОМОВ В М...