Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?

Математика

Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?

Автор: Гость