Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?

Математика
Фермер засеял пшеницей половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=10000м² 400*200=80000м² все поле 80000/2=40000м²=4га половина поля засеянная пшеницей
Гость:
400*200=80000м2=8га (общая площадь поля)   8:2=4га (гектаров єтого поля заняла пшеница)
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