Купили дюжину (дюжина - 12) бутылок фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу.

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Узнайте ( мы должны узнать у кого то или в магазине) , сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу. Я узнала, что бутылка фруктовой воды стоит 60 рублей, где узнать, сколько стоит пустая бутылка) не знаю, допустим 2 рубля, теперь решаем задачу) Решение: 60 рублей цена бутылки фруктовой воды 2 рубля цена пустой бутылки 12 * 60 = 720 рублей нужно заплатить за 12 бутылок фруктовой воды 8 * 2 = 16 рублей стоимость 8 пустых бутылок 720 - 16 = 704 рубля доплатили или Возьмем))) более дешевую фруктовую воду Бутылка фруктовой воды стоит 10 рублей Пустая бутылка стоит 1 руб. Решение: 12 * 10 = 120 рублей заплатили на 12 бутылок 8 * 1 = 8 рублей стоимость пустых бутылок 120 - 8 = 112 рублей доплатили