может ли отрезок иметь более двух общих точек:1)с окружностью; 2)с кругом?

Математика
может ли отрезок иметь более двух общих точек:1)с окружностью; 2)с кругом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)да. например т.В принадлежит окружности и через нее проходит отрезок. 2)нет    
Гость:
Так значит:1)да может;2)нет не может
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