в ДВУХ ВАГОНАХ ПОЕЗДА 86 ЧЕЛОВЕК,ПРИЧЕМ В ПЕРВОМ ВАГОНЕ НА 14 ЧЕЛОВЕК МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОМ.СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ ВАГОНЕ?
Алгебра
в ДВУХ ВАГОНАХ ПОЕЗДА 86 ЧЕЛОВЕК,ПРИЧЕМ В ПЕРВОМ ВАГОНЕ НА 14 ЧЕЛОВЕК МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОМ.СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ ВАГОНЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первом вагоне х человек, тогда во втором х+14 человек, в обоих вагонах х+х+14=2х+14 человек. По условию задачи 2х+14=86 2х=86-14 2х=72 х=72\2 х=36 х+14=36+14=50 ответ: в первом вагоне 36 человек, во втором 50 человек
Гость:
x - в 1 вагоне y - в 2 вагоне составим систему уравнений: x+y=86 y=x+14 решим эту систему, подставив в 1 уравнение значение y: x+14+x=86 2x=86-14=72 x=36 y=36+14=50
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