в ДВУХ ВАГОНАХ ПОЕЗДА 86 ЧЕЛОВЕК,ПРИЧЕМ В ПЕРВОМ ВАГОНЕ НА 14 ЧЕЛОВЕК МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОМ.СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ ВАГОНЕ?

Гость: Гость:

пусть в первом вагоне х человек, тогда во втором х+14 человек, в обоих вагонах х+х+14=2х+14 человек. По условию задачи 2х+14=86 2х=86-14 2х=72 х=72\2 х=36 х+14=36+14=50 ответ: в первом вагоне 36 человек, во втором 50 человек