1)Какие требования предьявляются к носителю информации? 2)Почему важно защищать информацию? 3)Приведите примеры кодирующих и декодирующих устройств.

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3)Номинальное физическое представление сигнала S0 - это нулевой уровень напряжения UВХ (пауза) с расчетной длительностью п0=5*10-3с. Сигнал S1 представлен так же, только расчетная длительность п1=10*10-3с. Микросхема DD1 содержит два ждущих одновибратора типа АГ. Одновибратор DD1.1 имеет расчетную длительность выходного импульса OB1=4*10-3с. Одновибратор DD1.2 - длительность OB2=2*10-3с. Аналогичные одновибраторы выполнены и на элементах DD2.1 (ОВ3=9*10-3с. ) и DD2.2 (ОВ4=2*10-3с ). Группа элементов DD3.1, DD3.2, DD3.3, DD4.1 предназначена для получения реакции схемы на окончание входного сигнала. Отметим, что здесь необходимо принимать во внимание задержку сигнала в элементах DD3.1, DD3.2, DD3.3. Задача: 1. Назначив величину тактового интервала О, постройте диаграммы сигналов во входной цепи, а также в выходных цепях одновибраторов, на выходе элемента DD4.1, на выходах всего опознавателя. 2. Вы считаете, что канал, содержащий такой опознаватель элементарных сигналов, надо отнести к категории: - каналов без стирания элементарного сигнала; - каналов со стиранием элементарного сигнала; Обоснуйте свой ответ. 3. Если Вы выбираете ответ «канал со стиранием», то: - изменением каких параметров схемы можно изменить величину зоны стирания? Рис.2.8. Функциональная схема опознавателя двоичных ШИМ-сигналов. - как модернизировать схему, чтобы получить сигнал о происшедшем на данном тактовом интервале стирании? 4. Если Вы выбрали ответ «без стирания», то предложите доработку схемы, которая превращала бы ее в опознаватель со стиранием. 2) Необходимо обозначить критерий «нормальности» течения процесса информационного взаимодействия и возможные варианты отклонения от «нормы». Данный вопрос включает в себя всё, что может вызвать такие отклонения. 1) я напишу основные характеристики накопителей и носителей информации, требования можно излечь,опираясь на эти положения 1. информационная ёмкость 2. скорость обмена информации 3. надёжность хранения информации 4. стоимость