докажите, что F(x)=x^6-2cosx является первообразной для f(x)=6x^5+2sinx
Алгебра
докажите, что F(x)=x^6-2cosx является первообразной для f(x)=6x^5+2sinx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная функции F(x)=x^6-2cosx F'(x)=(x^6-2cosx)'=(x^6)'-(2cosx)'=6x^5-2(cos x)'=6x^5-2*(-sinx)=6x^5+2sinx=f(x) по определению первообразной F(x)=x^6-2cosx является первообразной для f(x)=6x^5+2sinx
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