две машины едут по трассе со скоростью 80км/ч и с интервалом 10м.у знака ограничения скорости машины снижают скорость до 60 км/ч.с каким интервалом они будут двигаться после знака ограничения
Алгебра
две машины едут по трассе со скоростью 80км/ч и с интервалом 10м.у знака ограничения скорости машины снижают скорость до 60 км/ч.с каким интервалом они будут двигаться после знака ограничения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая у знака, "моментально" снижает скорость до 60 км\час, вторая проедет 10 м за 0.01 км:80км=0.000125 ч за 0.000125 ч первая со скоростью 60 км\ч проедет 60* 0.000125= 0.0075 км=7.5 м скорости обеих машин будут одинакові по 60 км\ч, значит єторасстояние и будет интервалом между ними, (расстоянии друг от друга), на котором они будут двигаться после знака ограничения ответ: 7.5 м
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