Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар, состоящий из 6 частей серы, 3 частей негашеной извести и 50 частей воды (по массе). Сколько получится килограммов отвара, если воды взять на 8,8 кг больше, чем с...
Математика
Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар, состоящий из 6 частей серы, 3 частей негашеной извести и 50 частей воды (по массе). Сколько получится килограммов отвара, если воды взять на 8,8 кг больше, чем серы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-6=44части разница 8,8/44=0,2кг одна часть 0,2*6=1,2кг серы 0,2*3=0,6кг известь 0,2*50=10кг воды или 1,2+8,8=10 10+1,2+0,6=11,8кг отвара
Гость:
50х - 6х = 8,8 44х = 8,8 х = 0,2 кг масса одной части. Масса отвара 0,2 * (6 + 3 + 50) = 0,2 * 59 = 11,8 кг. Ответ: 11,8 кг.
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