петерсон 6 класс Тарифы на проезд в наземном транспорте города N выросли с 8 руб. до 10 руб., а в городском метрополитене - с 15 руб. до 18 руб.. Какие тарифы возрасли больше в процентном отношении?

8 -100%, 10 руб - х % 8:100=10:х х=100*10\8=125 10 руб - 125% тарифы на проезд в наземном транспорте выросли на 125%-100%=25% 15 - 100%, 18 руб - х% 15:100=18:х х=100*18\15=120% тарифы на проез в городском метрополитене выросли на 120%-100%=20% поэтому тарифы на проезд в наземном транспорте в процентом соотношении выросли больше

Гость: Гость:

Цены на проезд в наземном транспорте возросли на ((10/8) * 100) - 100 = 125 - 100 = 25 % Цены на проезд в метрополитене возросли на ((18/15) * 100) - 100 = 120 - 100 = 20 %. Значит, больше тарифы возросли на проезд в наземном транспорте. Ответ: Больше тарифы возросли на проезд в наземном транспорте.