0.75+2.3+6.72-(+2.3)-(-0.25)+(-6.72)-10
Математика
0.75+2.3+6.72-(+2.3)-(-0.25)+(-6.72)-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.75+2.3+6.72-(+2.3)-(-0.25)+(-6.72)-10 = 0.75+2.3+6.72-2.3+0.25-6.72-10= = 0.75+0.25-10 = 1 - 10 = -9
Гость:
0.75+2.3+6.72-(+2.3)-(-0.25)+(-6.72)-10=0.75+2.3+6.72-2.3+0.25-6.72-10=-9
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