Напишите 5 загадок с однородными членами предложения
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Напишите 5 загадок с однородными членами предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Что такое: "Большое, квадратное, зелёное - и под кроватью лежит?" - Не знаю. - Это арбуз. - А почему квадратный???? - Чтобы не выкатывался! 2 Без шофера, без колес, А домой меня пивез, Прокатил меня почти До дверей квартиры, Управляли им в пути Сами пассажиры. 3 Не лает, не кусает, а в дом не пускает 4 Сделал дыру, вырыл нору, солнце сияет, а он не знает. 5 Все обходят это место: здесь земля, как будто тесто. 6 Здесь осока, кочки, мхи, нет опоры для ноги. 7 Какой это мастер на стекла нанес и листья, и травы, и заросли роз?
Гость:
1. загадка:не пахарь, не кузнец,не плотник, а первый на селе работник; 2. загадка:в сенокос - горька, а в мороз - сладка, что за ягодка? 3. не куст, а с листочками, не рубашка. а сшита, не человек, а рассказывает; 4. и сияет, и блестит, никому оно не льстит, а любому правду скажет - все как есть ему покажет. 5. входишь в одну дверь, а выходишь из трех, думаешь, что вышел, а на самом деле зашел.
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