Напишите 5 загадок с однородными членами предложения

Гость: Гость:

1 - Что такое: "Большое, квадратное, зелёное - и под кроватью лежит?" - Не знаю. - Это арбуз. - А почему квадратный???? - Чтобы не выкатывался! 2 Без шофера, без колес, А домой меня пивез, Прокатил меня почти До дверей квартиры, Управляли им в пути Сами пассажиры. 3 Не лает, не кусает, а в дом не пускает 4 Сделал дыру, вырыл нору, солнце сияет, а он не знает. 5 Все обходят это место: здесь земля, как будто тесто. 6 Здесь осока, кочки, мхи, нет опоры для ноги. 7 Какой это мастер на стекла нанес и листья, и травы, и заросли роз?