Пожалуйста помогите! Из города выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость движения велосипедиста 18 км / час. Какова скорость движения мотоциклиста, если он выехал на 15 минут позже и догнал велосипедиста в 6 км от города?
Физика
Пожалуйста помогите! Из города выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость движения велосипедиста 18 км / час. Какова скорость движения мотоциклиста, если он выехал на 15 минут позже и догнал велосипедиста в 6 км от города?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 15 мин=1/4 ч велосипедист проедет (1/4)ч*18 км/ч=4,5 км. До встречи с мотоциклистом ему остается 6 км-4,5 км=1,5 км. Сколько времени пройдет до встречи, т.е. сколько времени нужно еще ехать велосипедисту, чтобы мотоциклист его догнал (1,5 км)/(18 км/ч)=1/12 ч. Следовательно, мотоциклист до места встречи ехал 1/12 часа и проехал 6 км. Скорость мотоциклиста 6 км/(1/12 ч)=72 км/ч.
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