однокоренные слова к слову ОСПАРИВАТЬ
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однокоренные слова к слову ОСПАРИВАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорить,спорщик,спорный,спор,споряший....
Гость:
оСПАРивание, оСПАРиваться, отСПАРивать, отСПАРиваться
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