Написать по четыре слова с орфограммой-проверяемой безударной гласной в корне (одной или двумя) и с орфограммой-непроверяемой безударной гласной в корне (словарных).

Русский язык

Написать по четыре слова с орфограммой-проверяемой безударной гласной в корне (одной или двумя) и с орфограммой-непроверяемой безударной гласной в корне (словарных).

Автор: Гость