Написать по четыре слова с орфограммой-проверяемой безударной гласной в корне (одной или двумя) и с орфограммой-непроверяемой безударной гласной в корне (словарных).

Русский язык
Написать по четыре слова с орфограммой-проверяемой безударной гласной в корне (одной или двумя) и с орфограммой-непроверяемой безударной гласной в корне (словарных).
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проверяемые: письмо(пИшет), тигрица(тигр), сонливость(сон), мольба(мОлится) словарные:пальто, корова, береза, балкон
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