Двигаясь со скоростью v км\ч в течение 6 часов,автомобильпрошел путь s км.Задайте формулой зависимости s от v.Пользуясь этой формулой a)найдите s.если v=65. b)найдите v.если c=363

Алгебра
Двигаясь со скоростью v км\ч в течение 6 часов,автомобильпрошел путь s км.Задайте формулой зависимости s от v.Пользуясь этой формулой a)найдите s.если v=65. b)найдите v.если c=363
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при равномерном прямолинейном движении путь=скорость*время   по\тому s=6v   v=65 s=6*65=390   s=363 v=s\6 v=363\6=60.5
Гость:
s = 6 * v a) s = 6 * 65 = 390 b) v = s : 6     v = 363 : 6 = 60,5  
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