Двигаясь со скоростью v км\ч в течение 6 часов,автомобильпрошел путь s км.Задайте формулой зависимости s от v.Пользуясь этой формулой a)найдите s.если v=65. b)найдите v.если c=363

Алгебра

Двигаясь со скоростью v км\ч в течение 6 часов,автомобильпрошел путь s км.Задайте формулой зависимости s от v.Пользуясь этой формулой a)найдите s.если v=65. b)найдите v.если c=363

Автор: Гость