в воду массой 1,5 кг , температура которой 20 градусов, вливают 500 грамм кипятка.Какой будет конечная температура воды?

Физика

в воду массой 1,5 кг , температура которой 20 градусов, вливают 500 грамм кипятка.Какой будет конечная температура воды?

Автор: Гость