в воду массой 1,5 кг , температура которой 20 градусов, вливают 500 грамм кипятка.Какой будет конечная температура воды?
Физика
в воду массой 1,5 кг , температура которой 20 градусов, вливают 500 грамм кипятка.Какой будет конечная температура воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = cmΔt, c=питома теплоємність води cm1(t-t1)=cm2(t2-t) можемо скоротити на с m1(t-t1)=m2(t2-t) m1t-m1t1=m2t2-m2t t(m1+m2)=m2t2+m1t1 t=(m2t2+m1t1)/(m1+m2) підставимо числа (0,5*100+1,5*20)/(1,5+0,5) = 40
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