для изготовления одной детали требуется 45 мин.Сколько времени понадобится для изготовления 11 таких же деталей?хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?

Математика
для изготовления одной детали требуется 45 мин.Сколько времени понадобится для изготовления 11 таких же деталей?хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как 1 деталь=45 минут 3часа=180 минут Значит а) 45*11= 495 минут=8.25 часа б) 45*4=180 минут = 3 часа  Ответ:495мин, за 3 часа сожно изготовить 4 детали.  
Гость:
  3часа=180мин     45*11= 495мин=8,25часа   45*4=180мин=3часа хватит    
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