для изготовления одной детали требуется 45 мин.Сколько времени понадобится для изготовления 11 таких же деталей?хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?

Математика

для изготовления одной детали требуется 45 мин.Сколько времени понадобится для изготовления 11 таких же деталей?хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?

Автор: Гость