стороны треугольника, образованного средними линиями данного треугольника, равны 5 дм, 7дм, 10 дм. Найдите стороны данного треугольника
Геометрия
стороны треугольника, образованного средними линиями данного треугольника, равны 5 дм, 7дм, 10 дм. Найдите стороны данного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя линия треугольника равна половине длины соотвествующей стороны треугольника поэтому стороны данного треугольника равны 2*5=10 дм, 2*7дм=14 дм, 2*10=20 дм ответ: 10 дм, 14 дм, 20 дм
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