Пусть цена 1 кг муки а р., а 1 кг сахара б р. Что означает выражение 9(а б); 9а 9б
Математика
Пусть цена 1 кг муки а р., а 1 кг сахара б р. Что означает выражение 9(а б); 9а 9б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9а - сколько стоит 9 кг муки 9б - сколько стоят 9 кг сахара 9(а-б)=9а-9б - на сколько больше (меньше) стоят 9 кг муки за 9 кг сахара,если отражение неотрицательно(если отрицательно) 9а+9б=9(а+б) - сколько стоят 9 кг сахара и 9 кг муки
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