сочинение на тему я хотел бы стать пожарником.

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Профессия пожарного — одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… Но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Люди, которые заняты возвращением здоровья и тепла другим людям, выказывая удивительное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле. Поэтому я и хочу стать пожарным,я восхешаюсь тем чем они занимаются.(хочеш можеш что нибуть добавить но не переборщи)