обчислити масу сірчаної кислот, яка буде потрібна щоб нейтралізувати розчин що містить 10 г NaOH

Химия
обчислити масу сірчаної кислот, яка буде потрібна щоб нейтралізувати розчин що містить 10 г NaOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂SO₄ + 2NaOH = Na₂SO₄ + H₂O   (над H₂SO₄ ставиш "х" г, над 2NaOH - 10 г. під H₂SO₄ - 1, під 2NaOH - 2.) згідно закону збереження маси, складаємо пропорцію х/1 = 10/2. ⇒ 2х = 10 ⇒ х = 5. Відповідь: необхідно 5 г сірчаної кислоти
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