обчислити масу сірчаної кислот, яка буде потрібна щоб нейтралізувати розчин що містить 10 г NaOH
Химия
обчислити масу сірчаної кислот, яка буде потрібна щоб нейтралізувати розчин що містить 10 г NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂SO₄ + 2NaOH = Na₂SO₄ + H₂O (над H₂SO₄ ставиш "х" г, над 2NaOH - 10 г. під H₂SO₄ - 1, під 2NaOH - 2.) згідно закону збереження маси, складаємо пропорцію х/1 = 10/2. ⇒ 2х = 10 ⇒ х = 5. Відповідь: необхідно 5 г сірчаної кислоти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате
Математика
Срочно!!!!!!!!!! Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на - 7 часов, а другого - на 5 часов. Какая част горючего останется от полной б...
Математика
Русский язык