обчислити масу сірчаної кислот, яка буде потрібна щоб нейтралізувати розчин що містить 10 г NaOH

Гость: Гость:

H₂SO₄ + 2NaOH = Na₂SO₄ + H₂O (над H₂SO₄ ставиш "х" г, над 2NaOH - 10 г. під H₂SO₄ - 1, під 2NaOH - 2.) згідно закону збереження маси, складаємо пропорцію х/1 = 10/2. ⇒ 2х = 10 ⇒ х = 5. Відповідь: необхідно 5 г сірчаної кислоти