Составьте программу, которая выводит символы с кодами от 60 до 70.

Экономика
Составьте программу, которая выводит символы с кодами от 60 до 70.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program;  var  i:byte;  str:string;  begin  For i:=60 to 70 do  begin  Str:=str+Chr(i) ;  end;  writeln(str);  end.
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