Составьте программу, которая выводит символы с кодами от 60 до 70.
Экономика
Составьте программу, которая выводит символы с кодами от 60 до 70.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program; var i:byte; str:string; begin For i:=60 to 70 do begin Str:=str+Chr(i) ; end; writeln(str); end.
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